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أخبار محلية > طبيبة أمريكية توضح ما يحدث للشخص المصاب بكورونا عند تلقيه اللقاح
28/08/2021   10:32 ص

طبيبة أمريكية توضح ما يحدث للشخص المصاب بكورونا عند تلقيه اللقاح

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كشفت طبيبة وباحثة أمريكية عن مميزات وعواقب التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالنسبة للشخص المتعافي من الفيروس وكذلك الشخص المصاب.   

وأوضحت البروفيسور أنتشا بارانوفا التي تعمل في جامعة “جورج مايسون” الأمريكية وفقاً لوسائل إعلامية، أن تطعيم الشخص المتعافي من فيروس كورونا باللقاح المضاد للفيروس يعمل على إنشاء مناعة قوية طويلة الأمد لديه، مبينةً أن تناول نوعين مختلفين من اللقاح لا يسبب عواقب وخيمة، ولكن الأفضل تجنب ذلك.  

وأضافت أن تطعيم الشخص المصاب بفيروس كورونا باللقاح وهو لا يعلم بإصابته لا يفيد وسيتسبب ذلك في استمرار الإصابة لديه، لافتة إلى أن اللقاح لن يعمل بسرعة عالية، حيث إن شدة المرض تعتمد على قوة المناعة الذاتية وقوة استجابة الجسم للقاح. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن الشخص المصاب بالفيروس يمكنه معرفة ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن تلقيه التطعيم باللقاح أم انه تعرض للإصابة عن طريق انتقال العدوى، وذلك من خلال إجراء اختبار تفاعل البوليميارز المتسلسل قبل التطعيم وليس بعده.  

طبيبة أمريكية توضح ما يحدث للشخص المصاب بكورونا عند تلقيه اللقاح

أخبار محلية
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