شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، أمس (الجمعة)، بيع 3 صقور بمبلغ 112 ألف ريال.
وبيع الصقر الأول “جير تبع” وهو من مزرعة “آيرلند فالكون” بمبلغ 31 ألف ريال، فيما حقق الصقر الثاني “حر من حر” من مزرعة “سليمان الدهاس” السعودية مبلغ 30 ألف ريال.
وجرت منافسة قوية على الطير الثالث جير شاهين” وهو من مزرعة “آيرلند فالكون”، حيث تم بيعه بمبلغ 51 ألف ريال.
ويجمع المزاد الذي يقام في مقر نادي الصقور بملهم شمال الرياض؛ لأول مرة، نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوي المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.
وفق “أخبار 24”.