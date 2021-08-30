ما أسباب تراكم الدهون الثلاثية وكيفية تجنبها؟.. “سعود الطبية” توضح

قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن الدهون الثلاثية هي عبارة عن مادة دهنية مكونة من 3 أحماض دسمة تؤثر بشكل مباشر على القلب والكبد والشرايين، مبينة أعراضها وكيفية تجنبها.
وأوضحت المدينة الطبية، أن أسباب تراكم الدهون الثلاثية هي الإفراط في تناول الدهون المشبعة والسكريات، والعوامل الوراثية وقلة الحركة، وزيادة الوزن المفرط خصوصا السمنة حول الخصر والبطن، وداء السكري، إضافة إلى الخلل في الغدة الدرقية.
وأبانت أن أعراضها تتمثل في خلل في عمل أعضاء الجسم، وتراكم الدهون على الكبد، وتصلب الشرايين، والتعرض للجلطات، واضطرابات في نبض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول في الجسم، وضيق التنفس، إضافة إلى التهاب البنكرياس.
وأشارت إلى أنه يمكن تجنب تراكم الدهون الثلاثية عن طريق: الابتعاد عن الدهون وخصوصا الدهون المشبعة، والحد من تناول السكريات، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات، وممارسة الرياضة وزيادة النشاط البدني، وتخفيف الوزن، والخضوع للفحص الطبي وتناول الأدوية الخاصة بذلك، إضافة إلى التوقف عن التدخين.
وفق “أخبار 24”.