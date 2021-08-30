رسالة وداع ودروس.. معلمون يوثقون ما عثروا عليه بالسبورات حين عودتهم لفصولهم

شارك معلمون على حساباتهم بموقع “تويتر”، في الساعات الماضية صورًا لما عثروا عليه في فصولهم، وذلك بالتزامن مع عودة الطلاب لمقاعد الدراسة بعد غياب دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.
وشاركت إحدى المعلمات صورة لما كتبته طالباتها في آخر يوم لهن بالفصل، حيث كتبت طالبة على السبورة رسالة ودعت فيها معلمتها، فيما وصفت أخرى فيروس “كورونا” بأنه دمر حياتهم، بينما كتبت ثالثة أن دفعتها كانت دفعة “طالبات كورونا”.
وحظيت تغريدة لمعلم رياضيات يدعى “عبدالمحسن” بتفاعل واسع، حيث أكد الأخير أنه وجد آخر درس كتبه على السبورة قبل تعليق الدراسة حضوريا لا يزال موجودا بالفصل، مضيفا أنه وجد الأقلام والممحاة بمكانها، وعلق عليها وكتب: “كأن الدنيا وقفت ورجعنا نكملها والله غرابة”. وفق “أخبار 24”.
وتفاعل عدد من المعلمين مع ما نشره “عبدالمحسن” إذ شاركت معلمة رياض الأطفال، وتدعى “ابتسام الشهراني”، صورة لسبورة الفصل، مؤكدة أنها وجدت أن آخر درس كتبته في عام 1441هـ لا يزال موجودا كما هو.
كما نشر آخرون صورا مماثلة لآخر دروسهم التي كتبوها على السبورات من العام الماضي، وكأن الزمن قد توقف عند تلك اللحظة.
آخر درس شرحته قبل كورونا باقي موجود شعور غريب pic.twitter.com/2WsNDqad06
— Abdulmohsen (@te_Abadi) August 29, 2021
كلنا كل شي على حطت يدنا كان الدنيا فعلاً وقفت ورجعنا🥺 pic.twitter.com/b8nQxPF1sn
— إبتسام الشهراني (@w8_19) August 29, 2021
التاريخ المكتوب على السبوره 1441 والان دخلنا 1443 ولازال الدرس موجود .. مرت سنتين على كوروىْا في لمح البصر 💔 pic.twitter.com/rVwdO4D5tS
— عبدالله التميمي (@iAbudT) August 29, 2021
لقيت رسائل من طالباتي على سبورة معمل الرياضيات ❤️ سأفتقدهم 💔😔 pic.twitter.com/d9ExfoPRMq
— مُزن بنت عبدالمحسن (@dr_muzn) August 22, 2021