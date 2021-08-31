شاهد.. هذا هو آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان من مطار كابول

شهد مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، في الساعات الماضية، مغادرة آخر جندي أمريكي لأفغانستان، وذلك بعد سنوات عديدة من التواجد الأمريكي بها.
وذكرت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية أن اللواء “كريس دوناهو” قائد الفرقة 82 المحمولة جواً بالجيش الأمريكي كان آخر أمريكي يغادر أفغانستان، حيث استقل طائرة شحن من طراز C-17.
من جهته، قال فيلق من جيش الولايات المتحدة المعروف بـ”The XVIII Airborne Corps” إن مغادرة الجنود الأمريكان كانت مهمة صعبة للغاية ومضغوطة ومليئة بتعقيدات متعددة، مع تهديدات طوال الوقت. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان جاء بالتزامن مع إحكام حركة طالبان سيطرتها على مقاليد السلطة الأفغانية، عقب فرار رئيس البلاد الأسبق، أشرف غني.
The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021