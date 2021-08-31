مصادر: قرار السماح بدخول الجوالات للمدارس مؤقت.. وتنظيمات جديدة ستصدر قريبا

كشفت مصادر عن إجراءات جديدة بشأن قرار السماح بدخول الجوالات داخل المدارس، بما لا يؤثر على خطة سير الدوام المدرسي.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن قرار السماح سيكون لفترة مؤقتة، وسيتم إصدار حزمة إجراءات تنظيمية لآلية دخول الجوالات للمدارس.
من جانبهم، وضع مرشدون طلابيون لافتات توعوية في مرافق المدارس كافة، تحذر الطلاب من استخدام الجوال، كما أخذوا إقرارات خطية من الطلاب بحظر التصوير وتضمين الإقرار حظر استخدام الجوال داخل المدرسة، وأي ممارسات غير نظامية، وبيان العقوبات المترتبة على استخدام الهاتف بطريقة مخالفة للتعليمات والأنظمة، وذلك للحد من انتهاك الخصوصيات بتصوير الآخرين أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم.
وكانت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، أكدت أن استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها، لافتة إلى أن هناك توجيهات وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور حول استخدام الجوال بما يضمن تحقيق بيئة صحية آمنة.