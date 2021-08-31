أحبطت قوات التحالف، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة ثانية لاستهداف مطار أبها الدولي، عند الساعة 09:06 من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة “مفخخة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار:
– (1) حالة حرجة (مقيم بنغلاديشي الجنسية).
– (3) حالات متوسطة (2 من الجنسية الهندية / 1 بنغلاديشي الجنسية).
– (4) حالات خفيفة (سعودي الجنسية / نيبالي الجنسية / هندي الجنسية / بنغلاديشي الجنسية).
كما نتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.
وأضاف العميد المالكي أن هذه المحاولة العدائية الوحشية هي المحاولة الثانية هذا اليوم لاستهداف مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفق “أخبار 24”.