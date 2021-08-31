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أخبار محلية > نمو عدد التأشيرات المهنية المصّدرة بنسبة 485% خلال عام 2020
31/08/2021   8:32 م

نمو عدد التأشيرات المهنية المصّدرة بنسبة 485% خلال عام 2020

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بلغت نسبة النمو في عدد التأشيرات المهنية المصدرّة من خلال منصة قوى الإلكترونية، 485%، وذلك بغرض التوسع في الأعمال، خلال العام المنصرم 2020م.

وأوضح تقرير التحول الرقمي الوطني أن منصة القوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت أكثر من 788 ألف تأشيرة مهنية خلال العام المنصرم 2020م، من خلال خدمة “التأشيرة الفورية” الهادفة إلى تمكين المنشآت من طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية بشكل فوري دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة.

وبين أن عدد المنشآت المستفيدة من تأشيرات التأسيس تجاوزت 4,763 منشأة، لافتا إلى أن الخدمة مخصصة للمنشآت المحققة لنسب التوطين المرتفعة والملتزمة بأنظمة العمل. وفق “أخبار 24”.

نمو عدد التأشيرات المهنية المصّدرة بنسبة 485% خلال عام 2020

أخبار محلية
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