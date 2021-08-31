نمو عدد التأشيرات المهنية المصّدرة بنسبة 485% خلال عام 2020

بلغت نسبة النمو في عدد التأشيرات المهنية المصدرّة من خلال منصة قوى الإلكترونية، 485%، وذلك بغرض التوسع في الأعمال، خلال العام المنصرم 2020م.
وأوضح تقرير التحول الرقمي الوطني أن منصة القوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت أكثر من 788 ألف تأشيرة مهنية خلال العام المنصرم 2020م، من خلال خدمة “التأشيرة الفورية” الهادفة إلى تمكين المنشآت من طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية بشكل فوري دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة.
وبين أن عدد المنشآت المستفيدة من تأشيرات التأسيس تجاوزت 4,763 منشأة، لافتا إلى أن الخدمة مخصصة للمنشآت المحققة لنسب التوطين المرتفعة والملتزمة بأنظمة العمل. وفق “أخبار 24”.