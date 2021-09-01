بدء التشغيل التمهيدي لمشروع حافلات الرياض استعداداً لاستقبال الركاب

بدأ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، اليوم (الأربعاء)، مرحلة التشغيل التمهيدي لمشروع الحافلات استعدادًا لاستقبال الركاب بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة الاختبارات.
وأوضحت إدارة المشروع أن شبكة الحافلات ستخضع لبرنامج اختبار صارم لضمان استيفاء جميع المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل لأعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والجودة والراحة لتقديم تجربة متميزة لسكان مدينة الرياض وزوارها.
وأضافت أن برنامج الاختبارات المكثفة للشبكة يتضمن فحص جميع أوجه عمليات الحافلات، والتأكد من دقة المواعيد، ومهارات قائدي الحافلات، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومراعاة أنماط حركة المرور. وفق “أخبار 24”.
وكشفت عن اختبار أكثر من 3 آلاف محطة ونقطة توقف منتشرة على امتداد مسارات الشبكة التي تبلغ 80 مساراً.
وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد استقبال الركاب وأسعار التذاكر وتفعيل قنوات شرائها، بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية.