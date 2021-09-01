“الحياة الفطرية: “الحجل” و”أبو قلنسوة” مسموح بصيدهما في المملكة في هذه المواعيد

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الأربعاء)، أن طائري “الحجل” و”أبو قلنسوة” من الطيور المسموح بصيدها في المملكة.
وأضاف أن وسيلة الصيد المسموح بها لطائر “الحجل” هي “الساكتون الناري”، بينما البنادق الهوائية “الساكتون” لـ”أبو قلنسوة”، مؤكدًا أن موسم صيدهما في الفترة من 30 أغسطس حتى 20 أكتوبر.
وأوضح أن “الحجل” من الطيور المستوطنة، وهو مقيم غير شائع في أقصى الشمال الغربي، وسبق أن وُجد في الجنوب بالقرب من ينبع وجبل رضوى، ولكن لا توجد تسجيلات حديثة له في هاتين المنطقتين، مبينًا أنه من الطيور التي تتغذى على الحبوب والبذور والحشرات.
وأشار إلى أن “أبو قلنسوة” من الطيور المهاجرة العابرة للمملكة، وأن قليلا منه يقضي الشتاء فيها، لافتًا إلى أنه يتواجد وقت العبور في أي مكان به أشجار أو شجيرات، منوهًا إلى أنه يتغذى على الحشرات واليرقات الصغيرة والعناكب التي يلتقطها من بين الأوراق والأغصان.
ويمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة “منصة فطري” الإلكترونية على الرابط.
وفق “أخبار 24”.