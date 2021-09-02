بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في أسعار التسجيل بالمدارس والكليات الأهلية هذا العام

أبدى مواطنون ومواطنات، رأيهم في أسعار التسجيل بالمدارس والكليات الأهلية مع بداية العام الدراسي الجديد.
واشتكى عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، من ارتفاع الأسعار في بعض المدارس والجامعات، مشيرين إلى أنها لا تناسب كل الشرائح المجتمعية.
وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لأسعار المدارس والكليات الأهلية؛ لمنع رفع الأسعار على الأسر.
فيديو | #سؤال_اليوم .. كيف ترى أسعار التسجيل في المدارس والكليات الأهلية؟#الإخبارية pic.twitter.com/m3p2IgXG6e
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 2, 2021
وفق “أخبار 24”.