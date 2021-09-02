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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في أسعار التسجيل بالمدارس والكليات الأهلية هذا العام
02/09/2021   8:32 ص

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في أسعار التسجيل بالمدارس والكليات الأهلية هذا العام

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أبدى مواطنون ومواطنات، رأيهم في أسعار التسجيل بالمدارس والكليات الأهلية مع بداية العام الدراسي الجديد.

واشتكى عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، من ارتفاع الأسعار في بعض المدارس والجامعات، مشيرين إلى أنها لا تناسب كل الشرائح المجتمعية.

وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لأسعار المدارس والكليات الأهلية؛ لمنع رفع الأسعار على الأسر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في أسعار التسجيل بالمدارس والكليات الأهلية هذا العام

أخبار محلية
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