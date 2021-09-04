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أخبار المناطق > عقوبة إحدى المخالفات 100 ألف ريال.. القبض على مواطنين لقيامهما بالصيد في محمية ملكية
04/09/2021   8:24 ص

عقوبة إحدى المخالفات 100 ألف ريال.. القبض على مواطنين لقيامهما بالصيد في محمية ملكية

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة، بعد قيامهما بالصيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن المخالفين ارتكبا مخالفات الصيد دون ترخيص، كما عُثر بحوزتهما على 8 طيور مصيدة، وبندقيتي رش “الشوزن”، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، مؤكدًا أنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وأكد أن عقوبة الصيد دون ترخيص تستوجب غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سـلاح “الشوزن” في الصيد 100 ألف ريال، كما تُحدد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وفق “أخبار 24”.

عقوبة إحدى المخالفات 100 ألف ريال.. القبض على مواطنين لقيامهما بالصيد في محمية ملكية

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