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أخبار محلية > بالفيديو.. بديلة للهواتف.. “بطاقة ذكية” لمعرفة حالة الطالب الصحية بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل
05/09/2021   8:27 ص

بالفيديو.. بديلة للهواتف.. “بطاقة ذكية” لمعرفة حالة الطالب الصحية بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل

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أطلقت إدارة التعليم العام في الجبيل بالمنطقة الشرقية، بطاقة “دخول طالب” بمدارس الهيئة الملكية؛ للتسهيل على أولياء الأمور وعدم إجبارهم على توفير هواتف ذكية لأبنائهم.  

وأوضح مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور سعد الحربي في لقاء مع قناة “العربية”، أنه يمكن لإدارة المدرسة من خلال “البطاقة الذكية” معرفة حالة الطلاب الصحية.  

ولفت إلى أن البطاقة التي يتم تحديثها بشكل مُستمر توفر بيانات عن مجموعة الطالب الدراسية، إلى جانب إمكانية أخذ الغياب بشكل يومي. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بديلة للهواتف.. “بطاقة ذكية” لمعرفة حالة الطالب الصحية بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل

أخبار محلية
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