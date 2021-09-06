دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف، وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.
وأكد الشيخ السديس أنه جديرٌ بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين.
وأشار إلى أن هذا المشروع ما هو إلا بداية للعديد من الأعمال المباركة المماثلة له، والتي تأتي بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة.
يذكر أن الرئيس العام دشن استديو الحرمين الشريفين، ليكون نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسراً من التواصل والتعاون.
وفق “أخبار 24”.