بالصور.. اتفاقية ثلاثية لتوفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في الجوف

شهد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، توقيع اتفاقية ثلاثية مع جمعية الجوف للإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، لتوفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بمحافظات الجوف.
وتهدف الاتفاقية لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وتحقيق الاستقرار الأسري، وزيادة تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية، حيث تستمر الاتفاقية 5 سنوات لتوفير الوحدات للأسر المسجلة بجمعية الجوف للإسكان وفقاً لآلية الدعم المعتمدة لدى منصة “جود الإسكان”.
من جانبه، نوّه أمير الجوف بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ظل الاهتمام المستمر من القيادة بقطاع الإسكان، كما أشار الحقيل إلى دور “جود الإسكان” في تمكين الجمعيات الأهلية وتوفير الموارد المالية اللازمة بالشراكة مع أفراد المجتمع لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة.
وفق “أخبار 24”.