“التعليم” تعتمد الخطط الدراسية لذوي طيف التوحد

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، الخطط الدراسية للطلاب والطالبات ذوي اضطراب طيف التوحد في نظام نور مع بداية العام الدراسي 1443هـ.
وأوضحت وكيلة الوزارة للبرامج التعليمية، مها السليمان، أن الوزارة تسعى لتلبية الاحتياجات النفسية والتعليمية للطلبة، وتجويد العملية التعليمية في معاهد وبرامج التوحد وتحسين مخرجاتها، مؤكدة على ضمان التعليم الجيد المنصف الشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتربية الخاصة أنهت إعداد المهارات التعليمية الحديثة لجميع المراحل الدراسية، متطلعةً أن تحدث تلك المهارات نقلة نوعية في الخدمات التعليمية المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد.
من جانبها ذكرت مديرة عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، حصة آل مشعان، أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات لذوي التوحد وأسرهم كمنح مكافأة شهرية للطلاب والطالبات، وتضمينهم في برامج القسائم التعليمية والنقل المدرسي المجاني. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن من بين الخدمات إتاحة التجهيزات والمستلزمات والوسائل التعليمية، والمعلومات الضرورية للأسرة حول إعاقة التوحد وطبيعة احتياجاتها، بالإضافة إلى إعداد البرنامج التربوي الفردي، وإشراكهم في المخيمات الصيفية.