برعاية ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021

افتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، برعاية ولي العهد.
وتقام القمة بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، من 7 ـ 9 صفر 1443هـ الموافق 14 ـ 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.
برعاية ملهم تتجدد القمم.
برعاية كريمة من سمو #ولي_العهد ؛ الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني يفتتح غداً #قمة_الرياض_العالمية_للتقنية_الطبية pic.twitter.com/NUwDz8YbqB
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 13, 2021
وتناقش القمة استخدام كائنات حية، بكتيريا أو فيروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الإنسان، ومنها ما طُبق في الزراعة لإنتاج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات.
وتناقش القمة عدة محاور، من بينها التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية، وصناعات اللقاحات. وفق “أخبار 24”.
وتأتي أهمية مخرجات المؤتمر في الإسهام في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين هذه الصناعة، بما لها من عائد اقتصادي وزيادة الوظائف، إضافة إلى تحقيق الأمن الدوائي.
وجرى خلال الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات.
فيديو | توقيع مذكرة تفاهم بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني و #سدايا#الإخبارية pic.twitter.com/kXEMcaO7xP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021
فيديو | توقيع مذكرة تفاهم بين #وزارة_الصناعة و شركة #فايزر والشؤون الصحية بالحرس الوطني#الإخبارية pic.twitter.com/jH8MfcVIYa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021
فيديو | توقيع مذكرة تفاهم بين #أسترازينكا ووزارتي الاستثمار و الحرس الوطني #الإخبارية pic.twitter.com/r3vXVoyWxy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021