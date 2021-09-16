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أخبار المناطق > بالصور.. دراسة علمية: موقع الجمل بالجوف أقدم موقع نحت في العالم
16/09/2021   8:20 ص

بالصور.. دراسة علمية: موقع الجمل بالجوف أقدم موقع نحت في العالم

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أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أن موقع الجمل بمنطقة الجوف شمال المملكة قد يكون أقدم موقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي.

وأوضحت الدراسة، التي قام بها فريق سعودي عالمي مشترك ونُشرت في مجلة علوم الآثار، أن الموقع يعود لفترة العصر الحجري الحديث ما بين 5600 – 5200 سنة قبل الميلاد.

ويضم الموقع 21 نحتاً مجسماً، منها 17 نحتاً مجسماً لجِمال واثنين من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته، واستخدم الباحثون الطرق العلمية بهدف معرفة تاريخه بدقة عالية، وذلك عبر تحليل الأدوات المستخدمة في النحت ودراسة آثار عوامل التعرية والتحلل الطبيعيين، إضافةً إلى جهاز التحليل المشع متعدد الأطياف وطريقة الوهج الحراري.

وأظهرت نتائج الدراسة للموقع مروره بثلاث مراحل زمنية، تتمثل في مرحلة تنفيذ أعمال النحت على مدى فترة طويلة، وتلتها مرحلة تدل على غياب النشاط البشري وهجر الموقع، ثم مرحلة ثالثة وأخيرة بدأت تتضرر فيها المجسمات المنحوتة.

موقع الجمل بالجوف أقدم موقع نحت في العالم.

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. دراسة علمية: موقع الجمل بالجوف أقدم موقع نحت في العالم

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