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أخبار محلية > استشاري نفسي يروي كيف خدع مدرب طاقة امرأة بالطلاق ثم تزوجها
17/09/2021   11:56 ص

استشاري نفسي يروي كيف خدع مدرب طاقة امرأة بالطلاق ثم تزوجها

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روى أستاذ الطب النفسي المساعد بجامعة الطائف، الدكتور حسين آل عماد، قصة مدرب طاقة، أقنع امرأة بالطلاق من زوجها ليتزوجها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن القصة تعود إلى حديث بين امرأة لديها 3 أبناء ومدرب طاقة، مبينًا أنها اشتكت له من مشاكلها مع زوجها، فأقنعها بالطلاق منه نتيجة الطاقة السلبية بينها وبين زوجها وعدم التوافق بينهما.

وأشار إلى أن المدرب بدا وكأنه يستشرف المستقبل، وخدع المرأة بمحاولة منحها الطاقة الإيجابية، وأوهمها بأن حياتها ستصبح وردية بعد الطلاق، لافتًا إلى أنه في النهاية عرض عليها الزواج.وفق “أخبار 24”.

وحذر من استغلال مدربي الطاقة لنقاط الضعف عند الأشخاص، وما يرتبط بذلك من عنف ومشكلات وتحرش.

استشاري نفسي يروي كيف خدع مدرب طاقة امرأة بالطلاق ثم تزوجها

أخبار محلية
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