طائرتان تتزينان بصور خادم الحرمين وولي العهد.. الخطوط السعودية تكشف عن استعداداتها لليوم الوطني

أنهت الخطوط السعودية استعداداتها للمشاركة في الاستعراض الجوي الضخم المنتظر “هي لنا دار”، الذي سيقام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ “91” للمملكة، بمشاركة واسعة من قطاعات الطيران المدني والعسكري وبإشراف الهيئة العامة للترفيه.
وسيشهد الحفل ظهور طائرتين من أحدث الأساطيل الجوية للمملكة، الأولى من طراز بوينج “B787-9″، وتتزين بوشاح لصور المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
أما الطائرة الثانية من طراز بوينج “B777-300ER” وتتزين بشعار الخطوط السعودية في حقبة السبعينيات والثمانينيات الميلادية، وسيكون العرض في كل من جدة والرياض والخبر خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر الجاري بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني.
وفق “أخبار 24”.