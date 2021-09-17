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أخبار محلية > قائد القوات البرية يحضر اختتام مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في مصر
17/09/2021   10:34 م

قائد القوات البرية يحضر اختتام مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في مصر

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اختتمت أمس (الخميس)، في قاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية مناورات تمرين (النجم الساطع 2021) المشترك، وذلك بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد المطير. 

شارك في التمرين كلٌّ من جمهورية مصر والمملكة وأمريكا وبريطانيا واليونان والأردن وجمهورية باكستان وقبرص، و13 دولة أخرى بصفة مراقب، حيث يعد تمرين النجم الساطع من التمارين المهمة في المنطقة وذلك لتنوع القوات المشاركة وتنوع طبيعة التضاريس التي تمت فيها التمارين .

وشهد اختتام التمرين تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية، حيث نفذت المروحيات القتالية عمليات الإنزال الجوي لعناصر القوات الخاصة وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية، وعمليات الإنزال المظلي.

وأظهر المشاركون من القوات السعودية في التمرين جاهزية قتالية عالية وإتقانًا لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين، وتأتي مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع وغيرها من التمارين وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات للضباط وضباط الصف.

قاعدة محمد نجيب العسكرية

قاعدة محمد نجيب العسكرية

قاعدة محمد نجيب العسكرية

قاعدة محمد نجيب العسكرية

وفق “أخبار 24”.

قائد القوات البرية يحضر اختتام مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في مصر

أخبار محلية
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