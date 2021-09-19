بجوائز تقدر بـ 200 ألف ريال.. إطلاق “هاكاثون الفضاء”

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم (الأحد)، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في “هاكاثون الفضاء”.
وأوضحت أن “هاكاثون الفضاء” يستهدف استقطاب المبتكرين والمطورين لتأهيلهم لخوض “تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء” الذي سيُجرى على مدى يومين مطلع أكتوبر المقبل، والمشاركة بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء، وذلك خلال المدة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2021.
وأضافت أنها ستحفز المشاركين في “الهاكاثون” على الابتكار عبر تقديم جوائز مالية تقدر بـ 200 ألف ريال للفائزين بالمراكز الأولى، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
يشار إلى أن التحدي يشهد سنويا مشاركة 5 وكالات فضاء عالمية من 150 دولة، وأكثر من 26 ألف مشارك، يقدمون أكثر من 2.3 ألف مشروع. وفق “أخبار 24”.