النيابة العامة: السجن 7 سنوات لمُطلق النار على عامل محطة الوقود بوادي الدواسر

كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات مع الشخص الذي اعتدى عمدًا على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر.
وأوضح مصدر بالنيابة اليوم (الأحد) أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرَّم شرعًا، والمجرَّم نظامًا؛ وتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.
وأشار إلى أن المحكمة المختصة أصدرت حكماً بإدانة الجاني بما نُسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدَم في الجريمة.وفق “أخبار 24”.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل مَن تسوّل له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع.
وشدَّد على أن استخدام الأسلحة من غير المصرَّح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.