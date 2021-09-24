وثّقت لقطات تاريخية، بعضاً من جوانب الزيارة التي قام بها الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى مصر في عام 1946م.
وأظهرت اللقطات التي عرضتها قناة “السعودية”، مراسم استقبال الملك عبدالعزيز من قبل القيادة المصرية، وحرصه على التجول بعدد من المناطق والمحافظات.
وتجول الملك المؤسس بصحبة حاكم مصر حينها الملك فاروق، في بعض المحافظات المصرية، وزار عدداً من المشاريع والمنشآت الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وتضمن جدول الزيارة التاريخية، زيارة منشآت اقتصادية ورياضية وثقافية، وسط احتفالات شعبية واصطفاف من الطلاب والمواطنين؛ للترحيب بالملك عبدالعزيز.
احتفاء مصر قيادةً وشعباً بزيارة جلالة الملك عبدالعزيز التاريخية.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/csW8hxUorj
— قناة السعودية (@saudiatv) September 23, 2021
بهذه اللافتة استقبل المجتمع المصري الملك المؤسس -طيب الله ثراه- “مصر حين تستقبل الملك عبدالعزيز إنما تستقبل رجلاً تمر الحُقب ولا يرى الناس مثله”.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/yVwgiDvasR
— قناة السعودية (@saudiatv) September 23, 2021
حفاوة ملكية لم يسبق لها مثيل من الملك فاروق للملك عبدالعزيز.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/Bh2Vo3SMs4
— قناة السعودية (@saudiatv) September 23, 2021