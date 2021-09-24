وثّقت لقطات تاريخية، بعضاً من جوانب الزيارة التي قام بها الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى مصر في عام 1946م.  

وأظهرت اللقطات التي عرضتها قناة “السعودية”، مراسم استقبال الملك عبدالعزيز من قبل القيادة المصرية، وحرصه على التجول بعدد من المناطق والمحافظات.  

وتجول الملك المؤسس بصحبة حاكم مصر حينها الملك فاروق، في بعض المحافظات المصرية، وزار عدداً من المشاريع والمنشآت الحكومية.  وفق “أخبار 24”.

وتضمن جدول الزيارة التاريخية، زيارة منشآت اقتصادية ورياضية وثقافية، وسط احتفالات شعبية واصطفاف من الطلاب والمواطنين؛ للترحيب بالملك عبدالعزيز.

 