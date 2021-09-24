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أخبار المناطق > مساحتها 170 ألف متر.. افتتاح حديقة السنابل بالسيل الصغير في الطائف
24/09/2021   7:06 ص

مساحتها 170 ألف متر.. افتتاح حديقة السنابل بالسيل الصغير في الطائف

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افتتح وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، حديقة السنابل بالسيل الصغير، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ91. 

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن حديقة السنابل تأتي ضمن باكورة من الخطط التطويرية للخدمات البلدية التي تهدف لتحسين المشهد الحضري، وتطوير المتنفسات العامة وفق المعايير العالمية.  

وتبلغ مساحة حديقة السنابل، 170 ألف متر مربع، وتحتوي على مسطحات خضراء بأكثر من 35 ألف متر مربع، كما تشتمل على زهور وورود وأشجار ومظلات وجلسات وكراسي ومجسمات جمالية وأعمدة للإنارة الليلية.

مساحتها 170 ألف متر.. افتتاح حديقة السنابل بالسيل الصغير في الطائف

مساحتها 170 ألف متر.. افتتاح حديقة السنابل بالسيل الصغير في الطائف

وفق “أخبار 24”.

مساحتها 170 ألف متر.. افتتاح حديقة السنابل بالسيل الصغير في الطائف

أخبار المناطق
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