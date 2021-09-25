“قانوني” يوضح عقوبة الهروب أو عدم الامتثال لرجال الأمن

أوضح المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، عقوبة الهروب من رجال الأمن أو عدم الامتثال لتعليماتهم.
وقال قاروب خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الاعتداء على رجال الأمن يعد من أبشع الجرائم الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن مركبة رجل الأمن تعتبر مركز شرطة صغيراً متنقلاً، والاعتداء عليها ومحاولة الهروب منها يعتبر نفس الاعتداء على مقر شرطة متكامل.
وأضاف أن عقوبة ارتكاب المخالفات في اليوم الوطني هي نفس عقوبة المخالفات المرتكبة في الأيام العادية، ولذلك يجب تثقيف الشباب والمجتمع بكيفية التعامل مع المناسبات والبعد عن الأفعال الصبيانية التي تقلل من شأن وكرامة الفرد. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن بعض التصرفات توقع صاحبها تحت طائلة قانون التحرش، مبيناً أن العقوبة تتراوح ما بين السجن لمدة سنتين و100 ألف ريال غرامة مالية، وفي حال تشديد العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات و300 ألف ريال غرامة مالية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية والنيابة العامة قدمتا الكثير من الرسائل التوعوية والتحذيرية للجميع؛ من أجل عدم الوقوع في مثل هذه الجرائم التي قد ترتقي إلى جرائم إرهابية، محذراً من الوقوع فريسة لما يدور في الأفلام الغربية كونها لا تتعدى سوى أن تكون أفلاماً كرتونية.
مخالفات احتفالات اليوم الوطني..
د. ماجد قاروب – محامي ومستشار قانوني يوضح عقوبات الهروب من رجال الأمن وعدم الامتثال لتعليمات رجال الشرطة @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/w7wXv2UyG0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 24, 2021
مخالفات احتفالات اليوم الوطني..
د. ماجد قاروب – محامي ومستشار قانوني: بعض التصرفات توقع صاحبها تحت طائلة قانون التحرش #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ORVQhXzptY
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 24, 2021