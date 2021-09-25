“الصحة العالمية” تؤكد تراجع إصابات كورونا عالمياً

قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تراجعت بنسب مختلفة حول العالم، وكذلك نسب الوفيات خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت المنظمة خلال تقريرها الوبائي الأخير أن منطقة الشرق الأوسط سجلت تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بنسبة 22 %، وبعدها منطقة جنوب آسيا بنسبة 16 %، ثم آسيا الشرقية بنسبة 11 %، بينما أوروبا وامريكا لا تزال الإصابات الجديدة تتجاوز المليون أسبوعياً.
وأضافت أن منطقة أفريقيا ارتفعت فيها عدد الإصابات بنسبة 4 % مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن عدد الإصابات العالمية خلال الأسبوع الماضي بلغت 3.6 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 59 ألفاً. وفق “أخبار 24”.
وجددت التحذير من متحور “دلتا” الذي انتشر بشكل واسع وأصاب قرابة 90 % حول العالم، لافتةً إلى أنه سريع الانتشار مقارنة بغيره من المتحورات الأخرى.