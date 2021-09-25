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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا دخلت القطيف تحت الحكم السعودي قبل أكثر من 100 عام
25/09/2021   8:18 ص

بالفيديو.. هكذا دخلت القطيف تحت الحكم السعودي قبل أكثر من 100 عام

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سرد تقرير تلفزيوني، قصة دخول القطيف تحت الحكم السعودي بشكل سلمي قبل أكثر من 100 عام.   

وبيّن التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن القصة تعود إلى عام 1913 م بعدما أرسل الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ سرية بقيادة عبدالرحمن بن سويلم؛ لدعوة أهل القطيف للانضمام للحكم السعودي.  

وأوضح أنه جرى التفاوض مع زعماء القطيف حتى جرى دخولها سلمياً، منوهاً إلى قصة ودور أحد العلماء البارزين حينها وهو الشيخ علي الخنيزي في نجاح الأمر وانضمام القطيف للحكم السعودي. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هكذا دخلت القطيف تحت الحكم السعودي قبل أكثر من 100 عام

أخبار محلية
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