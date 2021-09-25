طالبة سعودية تحصد الميدالية الذهبية بالمعرض العالمي للمرأة المخترعة

حصدت طالبة التمريض سارة الجبيلان، الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمرأة المُخترعة 2021.
وأوضحت الجبيلان في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المعرض شارك فيه متنافسون من 18 دولة، مبينةً أن 6 فتيات من المملكة شاركن فيه بابتكارات مختلفة.
ولفتت إلى أن ابتكارها هو عبارة عن طوق يوضع على رأس مزوّد بحساسات تقوم بالتقاط الإشارات العصبية وترسلها لاسلكياً عبر تطبيق مرتبط بالهاتف لمعرفة حالة أصحاب الإعاقة الفكرية النفسية والصحية.
فيديو | طالبة التمريض “سارة الجبيلان” تحصد الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمرأة المخترعة 2021#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/rfKjlPIzYh
وفق “أخبار 24”.