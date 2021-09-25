هذه العلامات تشير إلى معاناتك من جفاف البشرة

لا يمثل جفاف الجلد حالة خطيرة، ويحدث في مُعظم الحالات نتيجة عوامل مثل الطقس الحار أو البارد، وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، والسباحة في الماء الساخن، وغيرها.
يمكنك تحسين الحالة باستخدام مرطبات البشرة وتجنب استخدام الصابون الذي يحتوي على نسبة قلوية عالية أو المناسب للبشرة الجافة، لأنه أحيانا يحدث جفاف الجلد بشكل مزعج.
نستعرض هنا الأسباب التي تجعل بشرتك تعاني من الجفاف، وعلامات ذلك.
1- فقد الزيوت
البشرة الجافة هي التي تفتقر إلى الزيوت لتحافظ على رطوبتها، ما يتسبب في تشقق الجلد الذي يمكن أن ينزف، وقد يكون السبب أيضاً انخفاض الرطوبة الداخلية.
2- نقص الماء
تحتاج طبقات البشرة إلى الترطيب لتعمل بالطريقة التي يفترض أن تعمل بها، وبدون كمية كافية من الماء لا يمكن للبشرة أن تنمو أو تحمي الجسم كما ينبغي.
3- بشرة باهتة
في حالة الجفاف قد تلاحظ أن البشرة تبدو باهتة، حيث لا تحتوي البشرة الباهتة على رطوبة كافية لمنحها الإشراق واللمعان اللذين تتمتع بهما البشرة الصحية.
4- هالات سوداء تحت العيون
قد تلاحظ وجود هالات سوداء تحت العينين، ويمكن أن يحدث هذا لعدم وجود ترطيب كافٍ، ويحدث أن يبتعد الجلد الموجود حول العينين عن تجاويف العين ويظهر بشكل غائر.
5- خطوط وتجاعيد
التجاعيد جزء طبيعي من الشيخوخة والتعرض لأشعة الشمس والجينات، ولن تمنعها أي كمية من الماء، ورغم ذلك فقد تكون تلك التجاعيد نتيجة للجفاف، وبالترطيب يمكن أن تتلاشى.
6- الشعور بالحكة
يمكن للبشرة الجافة والجفاف العام أن يسببا الحكة في الجلد، خاصة في حال وجود تشققات نتيجة الجفاف، بل قد يحدث أن تلك التشققات تسمح أيضًا بدخول البكتيريا.
7- انتفاخات تحت العين
إذا فقدت البشرة مرونتها وتمددها بسبب قلة الرطوبة، يمكن أن يتجمع الجلد الموجود أسفل العينين ويسبب انتفاخات تحت العين، وهذه تلاحَظ أيضاً بسبب أمراض أخرى.
8- اختبار شد الجلد
لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجفاف، يمكنك شد الجلد على ذراعك، إذا كان جسمك رطبًا بشكل جيد، يجب أن يعود إلى وضعه الأصلي بعد ثانيتين من تركه، إذا لم يحدث ذلك، فيكون الوقت قد حان لإضافة بعض الماء لجسمك.
وفق “أخبار 24”.