بمشاركة سعودية إماراتية مصرية.. ختام مناورات التمرين الرباعي في ‫اليونان (صور)

ختُتم التمرين الرباعي المشترك بجمهورية اليونان وذلك بمشاركة وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية السعودية، والقوات الخاصة الإماراتية، والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات بالجيش المصري، وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية.
وأوضحت وزارة الدفاع أن تنفيذ مثل هذه التمارين يأتي في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبيّة والقتاليّة.
وأشارت إلى أنه يأتي أيضاً ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، تحقيقًا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.
وحضر مناورات الختام سفير المملكة لدى اليونان سعد العمار، ومساعد قائد وحدات المظليين والقوات الأمن الخاصة اللواء الركن سلطان إسلام.
وفق “أخبار 24”.