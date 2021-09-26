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أخبار المناطق > “تقويم التعليم” تمنح الاعتماد المؤسسي لكلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة
26/09/2021   3:59 م

“تقويم التعليم” تمنح الاعتماد المؤسسي لكلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة

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حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث جاءت ضمن 18 منشأة تدريبية حصلت جميعها على الاعتماد المؤسسي، تنوعت ما بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية ومعاهد للشراكات الاستراتيجية.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد العامودي، أن اكتساب شهادة الاعتماد المؤسسي يمثل حافزًا لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة، ما يساهم في تعزيز جودة وكفاءة التدريب في مختلف المنشآت التدريبية. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” تمنح الاعتماد المؤسسي لكلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة

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