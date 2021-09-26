تكليف “الزامل” أمينًا لمكتبة الملك فهد الوطنية

كلّف وزير الثقافة ،الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، الدكتور منصور بن عبدالله الزامل، بالعمل أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.
ويحمل الزامل درجة الدكتوراه في تخصص دراسة المعلومات من جامعة فلوريدا الأمريكية عن رسالة تقييم الخدمات المكتبية والمعلوماتية المقدمة عبر الشبكة العنكبوتية لطلبة التعليم عن بعد في أقسام المكتبات.
وشغل الزامل منصب عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود، إضافة إلى عضويته لجمعية الشرف الدولية للمكتبات والمعلومات، وجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية المتخصصة في المكتبات. وفق “أخبار 24”.
وتعدّ مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، إحدى أعرق المكتبات السعودية، والتي تم تحويلها إلى مكتبة وطنية بناءً على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عندما كان أميراً لمنطقة الرياض.
يذكر أن المكتبة أُنشئت كمعلم تذكاري، بمناسبة تولي الملك فهد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في العام 1402؛ لتكون تحفة معمارية بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض التي قدمت الأرض والإشراف الفني والمعماري، والإداري.