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اخبار رياضية > “نادي الصقور” يوضح آلية طرح تراخيص الصقور المسموح مشاركتها في المزاد
26/09/2021   3:59 م

“نادي الصقور” يوضح آلية طرح تراخيص الصقور المسموح مشاركتها في المزاد

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أوضح نادي الصقور آلية تراخيص طرح الصقور المسموح مشاركتها في مزاد النادي (الشاهين البحري التام فرح وفرناس).

وبيّن النادي أنه بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يقوم الطاروح بعد عملية الطرح بالتواصل مع فرق مزاد النادي المنتشرة في مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الفريق سيبدأ بإكمال الإجراءات اللازمة، التي من ضمنها تعبئة نموذج تسليم الصقر والحصول على البيانات الخاصة بالطاروح لإنهاء إجراءات الحجوزات والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن الإجراءات تنتهي بوصول الطاروح لمدينة الرياض حيث يعقد المزاد، وتقوم فرق المزاد بتعبئة وثيقة تسجيل الطرح التي تشتمل على رقم رخصة الطرح.

“نادي الصقور” يوضح آلية طرح تراخيص الصقور المسموح مشاركتها في المزاد

اخبار رياضية
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