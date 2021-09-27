تفاصيل اجتماع “النفيعي” مع نجوم الأهلي قبل موقعة الاتحاد

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ماجد النفيعي، اجتماعاً بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الحصة التدريبية، مساء يوم الأحد، استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة في دوري المحترفين.
وطالب “النفيعي”، لاعبي الأهلي بضرورة نسيان تبعات اللقاءات الماضية، والاستعداد الأمثل للمباريات المقبلة، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات.
وجدد “النفيعي”، خلال الاجتماع الثقة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الانتصارات المتتالية خلال المرحلة الهامة المقبلة، مشدداً على حرص إدارة النادي على دعم الفريق وتوفير الأجواء المناسبة لدعم مسيرته هذا الموسم وإسعاد جماهيره الكبيرة. وفق “أخبار 24”.
وكان فريق الفيحاء نجح في إلحاق أول هزيمة بفريق الأهلي هذا الموسم، بالفوز عليه بهدفين دون رد، مساء يوم الخميس الماضي، على ملعب مدينة المجمعة، في سادس جولات دوري المحترفين.