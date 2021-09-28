بدأت بحساب على إنستغرام.. مواطنة تحول موهبتها في الأكلات الشعبية لمشروع خاص

تمكنت المواطنة عزيزة صايم من تحويل بدايتها البسيطة في مجال الطهي، والتي تمثلت في حساب على إنستجرام، إلى مشروع كبير لطهي الأكلات الشعبية في جدة.
وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن البداية كانت من خلال إنشاء ابنها لحساب خاص بها على إنستجرام، حيث حققت نجاحًا باهرًا في هذا المجال، ثم افتتحت مطعما لتحقق بعدها شعبية كبيرة، وبالأخص لدى فئة الشباب.
وأشارت إلى أنها نجحت في تقديم الوجبات الشعبية في قالب مختلف عن المعتاد، بهدف الحفاظ على سلامة الزبائن والأمن الغذائي، مثل وضع اليغموش في علب جاهزة بدلا من الأكياس المعتادة. وفق “أخبار 24”.
وأولت صايم اهتمامًا كبيرًا بشكل المقاعد والديكور، بحيث شملت الجلسات الشعبية والرسومات الجدارية وغيرهما من العناصر التي تُشعر الزبائن بالراحة داخل المكان.
فيديو | سيدة تنجح في فتح مشروعها الخاص في مجال الأكلات الشعبية في جدة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jpe5APQZLV
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 28, 2021