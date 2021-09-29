اعتبارًا من الأحد المقبل.. “التعليم” تطلق “اختبارات محاكية” للاختبارات الدولية

أقرت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، اختبارات محاكية للاختبارات الدولية (PISA, PIRLS, TIMMS)، وستبدأ في تنفيذها الأحد المقبل 26 / 2 / 1443هـ، عبر نظام “اختبار” الإلكتروني.
وستكون هذه الاختبارات موجهة للطلبة في جميع مدارس التعليم العام؛ ضمن التطبيقات الصفية التي يجريها المعلمون في حصص اللغة العربية، والعلوم والرياضيات بصفة دورية طوال العام الدراسي 1443هـ.
وتهدف الاختبارات لقياس مستوى الطلبة، وتشخيص واقع تعليمهم، ومن ثم تطوير السياسات والممارسات التعليمية اللازمة. وفق “أخبار 24”.
وتقوم خطة وزارة التعليم على التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية، إلى جانب التطوير المهني للمعلمين، ووضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، من خلال نتائج الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية بشكل دوري.