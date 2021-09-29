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أخبار المناطق > بتكلفة 86 مليون ريال.. “أمير الشرقية” يدشن عدداً من المشروعات الخدمية بالدمام
29/09/2021   9:00 م

بتكلفة 86 مليون ريال.. “أمير الشرقية” يدشن عدداً من المشروعات الخدمية بالدمام

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دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء) عدداً من المشروعات الخدمية التي نفذتها أمانة المنطقة بتكلفة بلغت 86 مليون ريال.

وأكد الأمير، خلال تدشينه المشروعات من مكتبه بالإمارة، أن هذه المشروعات سيكون لها الأثر البالغ في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، بالإضافة لتحقيق طلعات القيادة لجعل المدن أكثر تطوراً وتمتلك بنية تحتية جذابة في محافظات المنطقة الشرقية.

من جهته، أوضح أمين المنطقة، المهندس فهد الجبير، أن المشروعات شملت استكمال (جسر تقاطع طريق الأمير متعب مع السكة الحديد بالدمام)، بالإضافة الى مشروع تطوير شارع عبد الله بن رواحة، وتطوير شارع سفيان بن وهب والشارع التاسع. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن هذه المشروعات تضمنت أعمال تطوير مواقف السيارات على امتداد بعض الشوارع وأرصفة ممرات للمشاة، إلى جانب أعمال تشجير بأنواع مختلفة من الأشجار.

بتكلفة 86 مليون ريال.. “أمير الشرقية” يدشن عدداً من المشروعات الخدمية بالدمام

أخبار المناطق
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