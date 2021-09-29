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أخبار محلية > اختفيا في ظروف غامضة.. أسرة تناشد بالبحث عن مواطنين مفقودين قبل أكثر من عام
29/09/2021   8:59 م

اختفيا في ظروف غامضة.. أسرة تناشد بالبحث عن مواطنين مفقودين قبل أكثر من عام

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جددت أسرة المواطنين اللذين فقدا في منطقة الرياض قبل أكثر من عام مناشدتها بالبحث عنهما.

وذكر “عليق العنزي” والد المفقود “ماهر” أن الأخير اختفى مع ابن عمه “نايف ركيد العنزي” في ظروف غامضة منذ 21 / 7 / 1441هـ، مضيفا أنهم أبلغوا شرطة مركز النظيم لكن لم يتم العثور عليهما حتى الآن.

ولفت والد المفقود، لـ”أخبار 24″، إلى أن نجله يبلغ من العمر 30 عاما، بينما يبلغ ابن عمه 36 عاما، وأنهما اختفيا في الرياض دون سبب واضح، مؤكدًا أنهما لا يعانيان أي أمراض نفسية.

وناشد الجميع بالتعاون مع أسرته بالبحث عنهما، داعيا الجميع للتواصل معه في حال العثور عليهما أو معرفة أي معلومة عنهما، من خلال الرقم التالي: 0503868273.

اختفيا في ظروف غامضة.. أسرة تناشد بالبحث عن مواطنين مفقودين قبل أكثر من عام

أخبار محلية
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