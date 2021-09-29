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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: السكر والسمنة من مسببات أمراض القلب.. وهذه فوائد الرياضة
29/09/2021   8:59 م

بالفيديو.. استشاري: السكر والسمنة من مسببات أمراض القلب.. وهذه فوائد الرياضة

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أوضح استشاري جراحة القلب الدكتور فراس خليل، أن هناك مسببات رئيسية لأمراض القلب، منها الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وضغط الدم.

وأضاف، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، أن عدم التحكم في نسبة السكر في الدم أو نسب الكوليسترول والدهون يؤدي إلى تصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب.

وأشار إلى أن السمنة تضعف عضلة القلب، لأنها تضخ كمًا هائلًا من الدم المؤكسد إلى جزء كبير من الجسم، لافتًا إلى أن عدم السيطرة على ضغط الدم يؤدي أيضًا إلى أمراض القلب. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن الرياضة لها فوائد عديدة للقلب، لأنها تنظم السكر في جسم الإنسان، وتبقي الجسم البشري في توازن مع نسبة الدهون، كما أنها تحدث توازنًا في نسبة العضلات بالجسم.

ونوه إلى أن الرياضة تعمل على تدعيم القلب والأوعية الدموية وتساعد القلب على استمرار أداء وظائفه بطريقة طبيعية وعدم حدوث قصور في أدائه.

بالفيديو.. استشاري: السكر والسمنة من مسببات أمراض القلب.. وهذه فوائد الرياضة

أخبار محلية
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