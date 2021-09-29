البنك المركزي يمدد تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة بإجراءات كورونا لمدة 3 أشهر إضافية

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الأربعاء)، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أنه سيتم التمديد للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالجائحة لمدة 3 أشهر إضافية وفقاً لتقييم جهات التمويل، وذلك بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م.
يشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه، قد تجاوز 107 آلاف عقد. وفق “أخبار 24”.
فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال، وتجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.