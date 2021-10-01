فيديو.. “الجمارك” تحبط تهريب أكثر من 12 مليون حبة “كبتاجون” في إرسالية “كاكاو”

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط تهريب أكثر من 12 مليون حبة “كبتاجون” مخدرة عُثر عليها مُخبأة في إرسالية “حبوب كاكاو” واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وذكرت الهيئة أن عملية الضبط تمت بعد إخضاع إرسالية “الكاكاو” للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على المضبوطات مخبأة بطريقة فنية بين حبوب الكاكاو.
وأبانت، اليوم (الجمعة)، أنه تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وذلك بالتزامن مع ضبط الشحنة بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتين لتهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر ميناء جدة، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة في إرسالية “كاكاو”، فيما تم خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.
#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب أكثر من 12 مليون حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية “كاكاو” وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة. https://t.co/0kpVEAf5eE#زاتكا pic.twitter.com/OzMcV0FZaB
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 1, 2021