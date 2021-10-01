حذر خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم (الجمعة)، الأزواج من خطورة الطلاق وأثره على الأبناء والمجتمع.
وأشار السديس، خلال خطبته بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، إلى أن الإسلام جاء لدحر شبح الطلاق، وليكون بين الزوجين السعادة والتقارب، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالى: “ولقد خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”.
وأوضح أن السعادة بين الزوجين تكمن في حسن المعاملة، حيث قال الله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (19).
وشدد خطيب المسجد الحرام على أن الطلاق المتعجل بركان من حمم، يقضي على كيان الأسرة، كما أنه لا يخص الزوجين، بل يتعدى ضرره للأبناء ثم الأسرتين ثم المجتمع، لذلك كره الإسلام الطلاق.وفق “أخبار 24”.
#الحرم_المكي | الشيخ عبدالرحمن السديس: السعادة بين الزوجين تكمن في حسن المعاملة، قال تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19).#يوم_الجمعة #قناة_السعودية pic.twitter.com/K4MiuOCqYx
— قناة السعودية (@saudiatv) October 1, 2021
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: أيها الأزواج والزوجات الطلاق بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة والمجتمع #الإخبارية pic.twitter.com/HZjzfrhbWv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 1, 2021