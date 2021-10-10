“القاسم”: تواصلنا مع الأهلي لحل مشكلة التسجيل.. وحضور الجماهير لدى الرابطة

أكد أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، أنه تم التواصل مع الأهلي لمحاولة حل مشكلة التسجيل.
وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “شوت”: “إدارات الأندية هي من تتحمل القضايا والمنع في التسجيل يأتي بعد مراحل من القرارات”.
وأضاف: “نحن على توصل مع إدارة الأهلي لحل مشكلة التسجيل والقضايا الملزمة على النادي”.
وتابع: “إذا صدر قرار بمنع أي نادٍ من التسجيل لابد من سداد المبلغ وجارٍ التواصل لمحاولة المشكلة لكن لا بد من سداد المبالغ المستحقة”. وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “المنع يأتي بعد مراحل من القرارات، وعلى حسب نوع القضية، هناك إنذار في البداية وبعد ذ لك مهلة لدفع الغرامة والقرار الأخير هو المنع”.
وأتم تصريحاته: “ما وصلنا كان حضور الجماهير لمباريات المنتخب، لكن ملف حضور الجماهير في مباريات الدوري يعود إل الرابطة وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.