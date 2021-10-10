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اخبار رياضية > “القاسم”: تواصلنا مع الأهلي لحل مشكلة التسجيل.. وحضور الجماهير لدى الرابطة
10/10/2021   8:20 ص

“القاسم”: تواصلنا مع الأهلي لحل مشكلة التسجيل.. وحضور الجماهير لدى الرابطة

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أكد أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، أنه تم التواصل مع الأهلي لمحاولة حل مشكلة التسجيل.

وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “شوت”: “إدارات الأندية هي من تتحمل القضايا والمنع في التسجيل يأتي بعد مراحل من القرارات”.

وأضاف: “نحن على توصل مع إدارة الأهلي لحل مشكلة التسجيل والقضايا الملزمة على النادي”.

وتابع: “إذا صدر قرار بمنع أي نادٍ من التسجيل لابد من سداد المبلغ وجارٍ التواصل لمحاولة المشكلة لكن لا بد من سداد المبالغ المستحقة”. وفق “أخبار 24”.

وأكمل: “المنع يأتي بعد مراحل من القرارات، وعلى حسب نوع القضية، هناك إنذار في البداية وبعد ذ لك مهلة لدفع الغرامة والقرار الأخير هو المنع”.

وأتم تصريحاته: “ما وصلنا كان حضور الجماهير لمباريات المنتخب، لكن ملف حضور الجماهير في مباريات الدوري يعود إل الرابطة وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.

“القاسم”: تواصلنا مع الأهلي لحل مشكلة التسجيل.. وحضور الجماهير لدى الرابطة

اخبار رياضية
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