“رينارد” يُركز على “العرضيات” في مران “الأخضر” استعدادًا للصين

واصل المنتخب الوطني تحضيراته، مساء السبت، استعدادا لمواجهة الصين الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ووضع مدرب المنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، تركيزه على الكرات العرضية والتسديد على المرمى، استعداداً لمواجهة منتخب الصين.
ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني الذي يملك نفس الرصيد.
وكان المنتخب الصيني قد حقق فوزه الأول في التصفيات أمام فيتنام 3 / 2، بعد خسارتين أمام أستراليا واليابان على التوالي. وفق “أخبار 24”.