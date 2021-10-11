شركة “خطى الخير” تستقبل عملاءها لمشروع (الدانة الغربي) بالخرج وفرصة البيع على الخارطة

بدأ مكتب شركة خطى الخير المطوّر العقاري لمشروع (الدانة الغربي) استقبال المستفيدين المشروع السكني والذي يعتبر أحد المنتجات التي تدعمها الشركة الوطنية للاسكان (سكني)
وعن أهمية التأكيد على توثيق البيع على الخارطة تحدث المدير العام للمشروع الاستاذ ناصر الربيشي عن ذلك ، وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة حاليا .
يقع المشروع بالقرب من جامعة الأمير سطام ، غرب كليات البنات ، والمكتب على طريق الملك عبدالله مقابل الواحة مول .
فيما تحدث مسؤول مصرف الراجحي الاستاذ عبدالمجيد الهديب عن دورهم في استقبال العملاء وتقديم لهم كل التسهيلات والمعلومات التي يحتاجونها ، وأكد على أن المشروع يعتبر فرصة لا أهالي الخرج من ناحية نسبة التسويق العقاري أقل من المنتجات .
لمشاهدة النماذج على الرابط :
للتواصل على الهاتف ٩٢٠٠٢٢٧١٠
والواتساب / ٠١١٤٩١٣٢١٧