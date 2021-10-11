نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > شركة “خطى الخير” تستقبل عملاءها لمشروع (الدانة الغربي) بالخرج وفرصة البيع على الخارطة
11/10/2021   7:38 م

شركة “خطى الخير” تستقبل عملاءها لمشروع (الدانة الغربي) بالخرج وفرصة البيع على الخارطة

+ = -
872

بدأ مكتب شركة خطى الخير المطوّر العقاري لمشروع (الدانة الغربي) استقبال المستفيدين المشروع السكني والذي يعتبر أحد المنتجات التي تدعمها الشركة الوطنية للاسكان (سكني)

وعن أهمية التأكيد على توثيق البيع على الخارطة تحدث المدير العام للمشروع الاستاذ ناصر الربيشي عن ذلك ، وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة حاليا .

يقع المشروع بالقرب من جامعة الأمير سطام ، غرب كليات البنات ، والمكتب على طريق الملك عبدالله مقابل الواحة مول .

فيما تحدث مسؤول مصرف الراجحي الاستاذ عبدالمجيد الهديب عن دورهم في استقبال العملاء وتقديم لهم كل التسهيلات والمعلومات التي يحتاجونها ، وأكد على أن المشروع يعتبر فرصة لا أهالي الخرج من ناحية نسبة التسويق العقاري أقل من المنتجات .

لمشاهدة النماذج على الرابط :

تواصل معنا

للتواصل على الهاتف ٩٢٠٠٢٢٧١٠
والواتساب / ٠١١٤٩١٣٢١٧

 

شركة “خطى الخير” تستقبل عملاءها لمشروع (الدانة الغربي) بالخرج وفرصة البيع على الخارطة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178965.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.