بيانات حديثة: 14 موظفاً يتقاعدون مبكراً كل يوم

كشفت بيانات حديثة عن أن نحو 14 موظفاً يلتحقون يومياً بنظام التقاعد المبكر، معظمهم من القطاع الخاص بنسبة 88.6 %، بينما تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً من القطاع الحكومي 11.4%.
وأشارت البيانات وفقاً لـ “الوطن”، إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي، 3999 موظفاً ضمن معاشات التقاعد بمعدل 44 متقاعداً يومياً.
ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التقاعد بلغ في الربع الأول من العام الحالي 428905 مستفيدين، وزاد عددهم خلال الربع الثاني ليصل إلى 431833 مستفيداً. وفق “أخبار 24”.