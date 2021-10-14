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أخبار محلية > شاهد.. الاعتداء على مراسلة قناة الحدث من قبل عناصر حزب الله في بيروت
14/10/2021   10:23 م

شاهد.. الاعتداء على مراسلة قناة الحدث من قبل عناصر حزب الله في بيروت

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اعتدت عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابية على مراسلة قناة “الحدث” الإخبارية خلال قيامها بتغطية الأحداث التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم (الخميس).

ونشرت قناة “الحدث” لحظات الاعتداء على مراسلتها من قبل عناصر ميليشيا حزب الله في منطقة الطيونة في بيروت.

وأظهر الفيديو حدوث مشادة بين مراسلة الحدث وأحد عناصر حزب الله، لرفضهم تصوير الأحداث ومطالبتهم برحيلها، تطورت إلى اعتداء، حتى بدأت المراسلة في الصراخ بصوت عالٍ.

وعلى الفور هربت مراسلة الحدث من المكان المتواجدة فيه، محاولةً الوصول إلى السيارة والخروج من تلك المنطقة، قائلة: “نحن الآن في وضع غير آمن ولا يمكننا التحدث الآن”.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الاعتداء على مراسلة قناة الحدث من قبل عناصر حزب الله في بيروت

أخبار محلية
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