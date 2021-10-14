نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحريري يعلق على أحداث بيروت ومشاهد إطلاق النار ويوجه رسالة للجيش والشرطة
14/10/2021   10:35 م

الحريري يعلق على أحداث بيروت ومشاهد إطلاق النار ويوجه رسالة للجيش والشرطة

+ = -
664

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أن ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين أعاد بالذاكرة صور الحرب الأهلية البغيضة.

وأضاف أن ما حصل رغم بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي واحترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

ودعا الحريري الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار الى الفتنة التي قد تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه، مردفاً: “اتقوا الله بلبنان، وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات.”

وكانت شوارع بيروت قد شهدت إطلاق نار عشوائياً تسبب في سقوط قتلى وجرحى، اعتراضاً على استمرار قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في مهامه.

الحريري يعلق على أحداث بيروت ومشاهد إطلاق النار ويوجه رسالة للجيش والشرطة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179577.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.