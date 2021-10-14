الحريري يعلق على أحداث بيروت ومشاهد إطلاق النار ويوجه رسالة للجيش والشرطة

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أن ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين أعاد بالذاكرة صور الحرب الأهلية البغيضة.
وأضاف أن ما حصل رغم بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي واحترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
ودعا الحريري الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار الى الفتنة التي قد تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه، مردفاً: “اتقوا الله بلبنان، وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات.”
وكانت شوارع بيروت قد شهدت إطلاق نار عشوائياً تسبب في سقوط قتلى وجرحى، اعتراضاً على استمرار قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في مهامه.