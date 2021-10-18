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أخبار محلية > “معهد الصناعات البلاستيكية” يفتح باب القبول للدفعة الثلاثين من حملة الثانوية العامة
18/10/2021   4:00 م

“معهد الصناعات البلاستيكية” يفتح باب القبول للدفعة الثلاثين من حملة الثانوية العامة

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1442 / 1443هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمعهد.

وأوضح المعهد أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

وأشار إلى أن الدفعة المتقدمة للقبول هي الدفعة الثلاثون منذ تأسيس المعهد في 1428هـ، لافتًا إلى أن تأسيسه بهدف غير ربحي جاء بمبادرة من وزارة الطاقة، إذ تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء معهد يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية. وفق “أخبار 24”.

“معهد الصناعات البلاستيكية” يفتح باب القبول للدفعة الثلاثين من حملة الثانوية العامة

أخبار محلية
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